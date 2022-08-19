Instagram'da Çekilen Klipler Artık TikTok'a Taşınamayacak

Instagram, videolarını Reels'te oluşturup, ardından TikTok'a giderek orada yayınlayan içerik oluşturuculardan bıkmış gibi görünüyor. Bu hafta Reels kullanırken, düzenlenmiş bir klibi bir iPhone'a indirmeye çalışırken, klipten gelen sesin indirilen klipte artık yer almadığı keşfedildi. Bu, Reels'ten aldığınız görüntüleri başka bir uygulamada kullanmak üzere dışa aktarmak istiyorsanız, sesi kaydetmek için önce Reels'i yayınlamanız gerektiği anlamına geliyor.

Temmuz ayının sonlarına doğru, klibi sesli olarak indirmek ve daha önce yayınlamadan ayrı bir uygulamada (örneğin TikTok) kullanmak mümkündü. Ses, yapılan testlerde üç iPhone'da da indirilen klipte yer almıyordu ancak Android'de Instagram ile sesi dışa aktarma hâlâ mümkündü. Instagram, bunun bir aksaklık mı yoksa kasıtlı bir değişiklik mi olduğu konusunda herhangi bir açıklamada bulundu.

Kullanıcılar TikTok'un Araçları Yerine Instagram'ı Tercih Ediyor

Deneyimden bahsetmişken, TikTok'un uygulama içi araçları, daha gelişmiş düzenleme için özellikle kullanışlı değiller. TikTok, uygulama dışında çekilen görüntülerle başlarken bazı filtreleri kullanmanıza izin vermiyor ve bitmemiş veya filigran eklenmemiş klipleri indirmenize izin vermiyor.

Bunu aşmak için TikTok kullanıcıları, Reels ile benzer özelliklere sahip olan Instagram'a geçebilirler. Örneğin düzenleme için TikTok'un sürümünden daha esnek olan Instagram'ın yeşil ekran efektini kullanabilir ve ardından bu klibi indirip TikTok'a gönderebilirsiniz. Bu numara, içerik oluşturucular tarafından hem TikTok'un korkunç düzenleme aracını atlamanın bir yolu olarak hem de yalnızca Instagram'da bulunan video özelliklerini ve filtreleri kullanmanın bir yolu olarak kullanılıyor. Ya da en azından eskiden öyleydi.

Tüm bu adımlar, içerik oluşturucular için içerik üretmeyi biraz daha zaman alıcı hâle getirirken, indirilen Instagram kliplerine güvenmek, filtreleri kullanırken daha dinamik TikTok videoları oluşturmanın en kolay yollarından biriydi. Artık Instagram tarafında klipleri sesli olarak indirme imkânı bulunmazsa kullanıcılar uygulamalar arası içerik taşıyamayacak.