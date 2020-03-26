Instagram CEO'su: Şirketi Garajdan Yönetiyorum

COVID-19 salgını sonrasında uzaktan çalışma modeline geçen teknoloj şirketleri, ofislerini eve taşımaya devam ediyor. Konuya ilişkin konuşan Instagram CEO'su Adam Mosseri platformu garajından yönettiğini ve herkesin evde kalması gerektiğini söyledi.

Başta sahte haberlerle mücadele olmak üzere Coronavirüse karşı büyük tedbirler alan Facebook, çalışanlarını uzaktan çalışmaya davet ediyor. Dünyanın en büyük sosyal ağlarından olan Instagram için de tedbirler elden bırakılmıyor.

CNN Business'ın sorularını yanıtlayan Instagram CEO’su Adam Mosseri, garajını ofise çevirdiğini ve takım işlerini buradan halletiğini belirtti. Ayrıca çalışanlara online destek sağladığını söyleyen Mosseri, Dünya Sağlık Örgütüyle birlikte olduklarını vurguladı.

Coronavirüs İddialarına Karşı Sıkı Tedbir

Instagram'ın ana şirketi Facebook yıllardır yanlış bilginin platformlarına yayılmasıyla mücadele etmeye çalışıyor. Kullanıcılar da her bilgi için umutsuz olduklarından dolayı Coronavirüse hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Fakat CEO Mosseri, amaçlarının kullanıcılara virüs hakkında doğru bilgiler sağlamak olduğunu ifade etti.

DSÖ ile İş birliği İçerisindeyiz

Resmi devlet kurumların bağlantılarını ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgilerini vurgulamak için Instagram'ın üst kısmına yeni bir bölüm ayıran platform, kullanıcıların Instagram'a girdiğinde doğru bilgi almasını amaçlıyor.