Instagram CEO'sundan Hayal Kırıklığı Yaratan iPad Açıklaması!

Instagram CEO'su Adam Mosseri kendisine yöneltilen bir soruda Apple iPad kullanıcıları için hayal kırıklığı yaratacak bazı açıklamalarda bulundu.

'Öncelikli Planımız Değil'

Mevcut durumda iPad modelleri üzerinden Instagram kullanan oldukça geniş bir kitle bulunuyor. iPad, çekilen fotoğrafları düzenlemek ve yayınlamak için harika bir seçenek gibi gözükebilir. Buna karşın bu, pek de kolay ve eğlenceli bir deneyim sunmuyor çünkü iPad için özel bir uygulama yok.

Görünüşe göre yakın zamanlarda da görmeyeceğiz.

Adam Mosseri, kişisel hesabı üzerinden yayınladığı hikayede bana bir şey sor yazılı bir soru-cevap etkinliği başlattı. Bu sorulardan birisi tahmin edebileceğiniz gibi iPad uygulaması üzerine oldu ve açıkçası alınan cevabın pek tatmin edici olmadığını söyleyebiliriz.

Biz bir iPad uygulaması oluşturmak istiyoruz ama yapacak çok fazla şeyimiz var ve şu aşamada iPad, öncelikli planımız değil.

Şu anda iPad kullanıcıları App Store üzerinden resmi uygulamayı indirebilme şansına sahip. Yine de bu uygulamanın iPhone için tasarlanmış sürüm olduğunu söyleyelim.

Bu, görüntülerin yanında metin ve simgelerin olması gerektiği kadar keskin görünmediği anlamına gelir. Ayrıca iPad ve iPhone modellerinin farklı en-boy oranlarına sahip oması nedeni ile uygulama tüm ekranı doldurmaz. Uygulama aynı zamanda yatay yönde değil, dikey yönde çalışır. Özetle iPad uygulaması berbat bir deneyim sunuyor.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir iPad kullanıcısı mısınız ve evet ise aldığınız deneyimden memnun musunuz? Hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.