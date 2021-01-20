Instagram CEO’sundan Şaşırtan TikTok İtirafı!

Instagram CEO’su Adam Mosseri, ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunulan ve daha sonra dünya genelindeki sosyal medya kullanıcılarının deneyimine sunulan TikTok benzeri video formatı hakkında oldukça önemli bir itirafta bulundu. Mosseri, Instagram kullanıcılarının deneyimine sunulduğundan bu yana çok değer görmeyen Reels’in önünde hâlâ uzun bir yol olduğuna işaret etti.

Instagram CEO’su TikTok’un Önde Olduğunu Kabullendi

Instagram’ın günümüzdeki başkanı Adam Mosseri, The Verge’e açıklama yaparken ağustos ayında kullanımına sunulan Reels formatı hakkında oldukça önemli noktalara değindi. Mosseri, Reels ile ilgili yaptığı açıklamada, “Henüz (video formatının kullanım oranından) memnun değilim. İnsanların ne kadar çok içerik üretip ne kadar çok tükettiğine bakıldığında büyüdüğümüzü görebiliyoruz ancak önümüzde daha uzun bir yol var. TikTok’un önde olduğunu kabullenmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Reels formatını geliştiren ekibin şu anda vaktinin büyük bir çoğunluğunu içerik formatını kullanıcıları şaşkına çevirecek seviyeye getirmek için çalışmadığını belirtirken ekibi Reels’in türünün diğer örneklerinden farklı kılınmasını sağlayacak özelliklere odaklanmaya davet etti.

Mosseri, onları TikTok’un yaratıcı videolar oluşturmaya katkısının dokunması ve kullanıcılar tarafından çok beğenilmesi için geliştirmeye devam ettiği yenilikçi özellikler gibi özellikler geliştirmeye çağırdı. Mosserri, Instagram’ın henüz kendi başına yaratıcı özellikler geliştirmediğini vurgularken ekibin filtre ve efekt konusunda yenilikçi araçlar geliştirmesinin gerektiğinin altını çizdi.

Instagram’ın mevcut başkanı, mükemmel özelliklerden kastının trend olan mizahi unsurların olmadığını, bundan çok daha ötesine geçilebileceğini söyledi. Önerilerinin temelinde daha çok güçlü, yenilikçi ve yaratıcı araçlar yattı. Önerisinin faydasının dokunacağı kitlede ise Instagram’ın araçlarını kullanarak yaratıcı içerikler ortaya çıkaracak insanlar yer aldı.

Mosseri ayrıca sosyal medya uygulamasının birçok farklı video formatının olduğunu ancak çoğu insanın Instagram’da yayımlanan videolar ile uygulamada 2018 yılından beri var olan daha uzun videolara imkan tanıyan IGTV arasındaki farkı muhtemelen bilmediğini söyledi.

Mosseri, iki video formatının birbirinden çok kolay bir şekilde ayırt edilebileceğini belirtti ve ana odak noktasının fikirleri çok basit bir şekilde hayata geçirmek olduğunu dile getirdi. Bunları belirtirken söz konusu fikirlerin sadece IGTV ile sınırlı olmadığını, sosyal medya uygulamasının genelinde uygulanmasının gerektiği bir direktif olduğunu ifade etti.