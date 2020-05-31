Instagram, Çift Katlı Hikaye Akışını Test Ediyor

Instagram, hikayeler kısmında yeniliğe gitmeyi planlıyor. Instagram şu anda çift katlı hikaye akış özetini test ediyor.

Instagram Hikayeler Bölümü İki Katlı Olabilir

Milyonlarca insan tarafından kullanılan Instagram, artık hayatımınızın bir parçası haline geldi. Bir zamanlar Facebook'u herkes kullanırken, şimdi Instagram hesabı olmayan yok diyebiliriz. Instagram hikayeler de tıpkı akış gönderileri kadar önem taşıyor. Hatta bazen gönderilere bakmasak bile, hikayelere girip çıkıyoruz.

Instagram şimdi bazı kullanıcılar ile birlikte çift katlı hikaye akışını test ediyor. Bazı kullanıcılar bu durumu fark etti ve konu ile ilgili yorumlarda bulundu. Instagram ise şu açıklamayı yaptı: "Instagram deneyiminizi iyileştirmenin yollarını her zaman test ediyoruz."

Instagram'da normalde tek sıra halinde gördüğümüz hikayeler, bu güncelleme ile iki sıra halide geliyor. Tabi burada birisinin hikayesini bulmanız daha da kolaylaşıyor. Ancak böyle bir işleme gerek var mı tartışma konusu. Zaten Instagram'da daha fazla etkileşimde bulunduklarınız veya yeni hikaye atmış kişiler ilk sıralarda yer alıyor.

abusing Instagram’s potential multi-row Stories redesign lmao pic.twitter.com/eAUYRzbnRi — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 4, 2020

Bu tarz bir görüntünün Instagram ana sayfanızın büyük bir kısmını kaplaması ne kadar doğru tartışılır. Ancak bazı kullanıcılar için gerçekten yararlı bir özellik olacaktır. Bakalım Instagram bu özelliği tüm cihazlara getirecek mi?

Sizler yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!