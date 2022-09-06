Instagram Çocuk Mahremiyeti Nedeniyle Para Cezasına Çarptırıldı

Instagram, Avrupa Birliği'nin gizlilik odaklı Genel Veri Koruma Yönetmeliğini (GDPR) ihlal ettiği için 405 milyon euro (yaklaşık 403 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı. Ceza, Instagram'ın çocukların uygulamadaki gizlilik ayarlarını ele alması nedeniyle İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından verildi.

Önümüzdeki günlerde resmî olarak açıklanması beklenen cezanın boyutu Politico tarafından sızdırıldı ve daha sonra TechCrunch tarafından doğrulandı. DPC'nin soruşturması, Instagram'ın bazı durumlarda e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi bilgileri görünür kılan çocukların verilerini işlemesini ele alıyor. Ayrıca bazı çocukların hesaplarının özel yerine varsayılan olarak nasıl herkese açık olarak ayarlandığını da soruşturmanın önemli konularından.

Para cezası haberlerine yanıt veren Meta sözcüsü Politico'ya şunları söyledi:

"Bu soruşturma, bir yıldan fazla bir süre önce güncellediğimiz eski ayarlara odaklandı ve o zamandan beri gençleri güvende tutmaya ve bilgilerini gizli tutmaya yardımcı olacak birçok yeni özellik yayınladık."

Instagram Geçtiğimiz Yıllarda Reşit Olmayanlar İçin Güvenliğini Artırdı

Sözcü, 18 yaşın altındaki herkesin Instagram'a katıldığında hesabının otomatik olarak gizli hâle getirildiğini, böylece yalnızca tanıdıklarının ne paylaştığını görebileceğini ve yetişkinlerin onları takip etmeyen gençlere mesaj gönderemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Instagram, genç kullanıcıları için gizlilik konularını ele alma biçimi konusunda uzun süredir eleştirilerle karşı karşıya ancak uygulamayı tam olarak kimin kullandığını kontrol etmek bile büyük bir zorluk. Bir hesap oluşturmak için en az 13 yaşında olmanız gerekir ancak Instagram'ın bir hesap oluştururken kullanıcılardan yaşlarını doğrulamalarını istemesi, uygulamanın kuruluşundan bu yana oldukça zaman aldı.

Politico raporunda para cezasının, Amazon'un 2021'de 746 milyon avro (yaklaşık 742 milyon dolar) para cezasına çarptırılmasının ardından gizlilik odaklı GDPR'nin 2018'de yürürlüğe girmesinden bu yana verilen en büyük ikinci mali ceza olduğunu belirtiyor.