Instagram Çocuk Verilerini İfşa Etmekle Suçlanıyor

AB tarafından ortaya atılan Instagram çocuk verilerini ifşa ediyor iddiası sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tepkiye neden oldu. Veri Koruma Komisyonu, Instagram'ın çocuk verilerini kullanma şeklini inceleyecek.

İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından çocukların kişisel verilerinin Instagram'da kullanma yöntemiyle ilgili yeni bir araştırma başlatıldı. Komisyon, Facebook'a ait olan platformun 18 yaşın altındaki kullanıcılarının kişisel verilerini nasıl yönettiğine dair bazı şaşırtıcı iddialara sahip.

Instagram çocuk verilerini ifşa ediyor mu?

DPC tarafından yapılan açıklamada, "Facebook'un çocukların kişisel verilerini işlemesi için yasal bir temeli olup olmadığı ve yeterli korumaları kullanıp kullanmadığını belirlenecek" ifadelerine yer verildi. DPC ayrıca çocuklar için Instagram hesap ayarları uygunluğunu test edecek ve firmanın "-savunmasız kişiler olarak- çocukların veri koruma hak sorumluluğunu" inceleyecek.

"Instagram, İrlanda'da ve Avrupa'da çocuklar tarafından yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya platformudur. DPC, bu alandaki bireylerden gelen şikayetleri aktif olarak izlemekte ve Instagram'da çocukların kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili daha fazla inceleme gerektiren potansiyel endişeleri görmektedir."

Veri Koruma Komisyonu tarafından başlatılan bu sosyal medya araştırması, Mayıs 2018'de yürürlüğe giren AB veri hakları tüzüğünün Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında yürütülüyor. Bu yönetmelik, 20 milyon Euro'ya (23.4 milyon dolar) veya ihlalde bulunduğu tespit edilen firmanın küresel gelirinin yüzde dördüne kadar para cezası uygulama hakkı tanıyor.

Raporlara göre soruşturma, geçen yıl dünya çapında yaklaşık 200.000 Instagram kullanıcısının profilini analiz eden ABD merkezli veri bilimcisi David Stier'in şikayetinden kaynaklanıyor. Stier, 18 yaşın altındaki en az 60 milyon kullanıcıya profillerini kolayca iş hesaplarına dönüştürme seçeneği verildiğini tahmin ediyor.

Facebook ise DPC ile işbirliği yaptıklarını kabul ediyor ancak komisyonun bu iddialarını reddediyor. Facebook sözcüsü verdiği demeçte, "İnsanlar Instagram'da iş hesabı açmayı seçtiklerinde, paylaştıkları iletişim bilgilerinin herkese açık olarak gösterileceğini her zaman net bir şekilde belirttik. Bu, insanların bilgilerini ifşa etmekten çok farklı." dedi. Ancak Facebook'un, Instagram sayfalarının iletişim bilgilerini web kaynak kodundan kaldırdığını da belirtmek gerekiyor.