Instagram’a Çok İstenen Özellik Geliyor!

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcıları için pek çok yeni özellik getiriyor. Bu noktada, mevcut kullanıcılarının isteklerine önem veren ve uygulama kısmında da hızlı olan Instagram, bir yenilik ile karşımıza çıkıyor. Söz konusu yenilik, pek çok kişinin severek kullandığı ‘Anket’ çıkarmasına gelmeye hazırlanıyor. Önceden iki şık eklenebilen anket özelliğini güncellenerek seçenek sayısını artırılacak.

Instagram’ın Anket Özelliğine Yenilik

2017 yılında Hikâyeler özelliği ile kendisine yepyeni bir boyut kazandıran Instagram, hikayelerinin konseptini yenilemeye ve yeni eklentilere yer vermeye devam ediyor. Bu noktada, Instagram kullanıcılarının hikâyelerine yerleştirdikleri ankete yalnızca ‘Evet’ ve ‘Hayır’ olarak iki şık ekleyebiliyor olması, pek çok kişi tarafından yetersiz bulunmuştu. Bazı sorulara verilmesi gereken cevapların 2’den fazla olduğunu düşünen kullanıcılar, daha fazla şık olması gerektiğini savunuyordu. Bunun üzerine harekete geçen şirket, Anket çıkartmasını yenileme kararı aldı.

Instagram, Anket Seçeneklerini 4’e Çıkardı

Meta’ya bağlı sosyal medya platformu, anket çıkartmasını güncelleme adımları attı. Bu noktada, kademeli olarak kullanıma sunulan yeni özellik ile anketlere dört adede kadar şık eklenebilecek. Şık sayısının artmasına ek olarak Instagram, anket çıkartmasının tasarımını da değiştirdi.Önceden hikâyeye yatay olarak eklenen özellik, artık dikey bir görünüme sahip olacak. Ancak bunun için kullanıcılar, Instagram’ın yeni sürümünü güncellemeli.

Bunları yanı sıra, uygulamadan aldığı ekran görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşan sosyal medya danışmanı Meg Coffey, “Instagram Hikâyeler için yeni anket seçenekleri geldi. Sonunda 4’e kadar şık ekleyebileceğiz” notuyla güncellemeyi takipçileriyle paylaştı.