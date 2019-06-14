Instagram Çöktü! Instagram'a Erişim Sağlanamıyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar Instagram'a giriş yaptıklarında akış yenilenemedi hatası ile karşılaşmaktalar.

Instagram Dünya Genelinde Çöktü!

Türkiye’de 40 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Instagram'a erişim sağlanamıyor. Instagram'ın sunucularında bir sorun yaşanmakta. Kullanıcılar mobil cihazları üzerinde Instagram'a giriş yaptıklarında akış yenilenemedi hatası ile karşılaşmakta ve hiçbir gönderiye erişim sağlayamamakta.

Instagram.com'a erişim sağlamaya çalıştığımızda "Üzgünüm, bir şeyler ters gitti. Üzerinde çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede düzelteceğiz." yazısı ile karşılaşmaktayız. Şu an Instagram'ın sunucularında bir arıza mevcut ve bu arızanın kısa süre içerisinde çözüleceği söylenmekte. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram şu an hizmet vermiyor.

Sunucu durumlarını anlık olarak paylaşan downdetector'da Instagram'ın çöktüğü görülmekte. Kullanıcılar Twitter üzerinden sürekli Instagram'ın çöktüğünü paylaşmakta. Sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini tahmin etmekteyiz. Instagram'ın çökmesi hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Instagram'ın çökmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!