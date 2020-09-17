Instagram Çöktü Mü? Instagram Neden Açılmıyor? İşte Detaylar

Instagram çöktü mü? Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a erişim sorunları yaşanıyor. Instagram çöktü mü? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte detaylar.

Instagram Çöktü Mü?

Instagram neden açılmıyor? Instagram çöktü mü? Kullanıcılar Instagram'a giriş yaptıklarında akış yenilenemedi hatası ile karşılaşmaktalar.

Türkiye’de 40 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Instagram'a erişim sağlanmakta güçlük yaşanıyor. Instagram'ın sunucularında bir sorun yaşanmakta. Kullanıcılar mobil cihazları üzerinde Instagram'a giriş yaptıklarında akış yenilenemedi hatası ile karşılaşmakta ve gönderilere erişim sağlayamamakta.

Şu an Instagram'ın sunucularında bir arıza mevcut ve bu arızanın kısa süre içerisinde çözüleceği söylenmekte. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram şu an hizmet vermiyor.

Sunucu durumlarını anlık olarak paylaşan downdetector'da Instagram'ın çöktüğü görülmekte. Kullanıcılar Twitter üzerinden sürekli Instagram'ın çöktüğünü paylaşmakta. Sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini tahmin etmekteyiz.

Instagram'ın çökmesi hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!