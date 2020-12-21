Instagram’ın COVID-19 Aşısı İçin Aldığı Önlemler Yetersiz Oldu

Instagram’ın COVID-19 aşısı için aldığı önlemler, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşılar hakkında yanlış yönlendirmelerde bulunan hesaplara erişimi kısıtlamada yeterince başarılı olamadı. Büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan sosyal medya platformunda geliştirilmekte olan aşılar hakkında doğru olmayan, asılsız bilgilerin yayılmasını sağlama amacı taşımakta olan hesaplar hala varlığını sürdürüyor.

Instagram’ın COVID-19 Aşısı İçin Aldığı Tedbirler İşe Yaramadı

Instagram gibi büyük bir sosyal medya platformunda tüm dünyada etkisini sürdüren bir salgını bitirmek için geliştirilen aşılar hakkında güvenilir ve doğru bilgilerin yanı sıra insanları yanlış yönlendirme amacı güden asılsız bilgilerin önüne geçmek oldukça önemli ve uğraştırıcı bir iştir. İnsanları yanlış yönlendirerek aşılara olan güveni sarsmak isteyen kişilerin oluşturduğu sahte hesaplar, son aktarılan bilgilere göre sosyal medya uygulamasındaki faaliyetlerini hala sürdürüyor.

Dünya genelinde büyük bir kullanıcı topluluğu tarafından her gün aktif olarak kullanılan Instagram, COVID-19 ile mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde iki yeni özellik getireceğini duyurmuştu. Platformun uygulamasını kullanan kişiler için geliştirilen bu özelliklerin temel amacı, insanların aşılar hakkında asılsız bilgilerle yanlış yönlendirilmesinin önüne geçmekti. İnsanların bu bilgilerden uzaklaşmasını sağlamak ve doğru bilgilere ulaşmasını kolaylaştırmak isteyen platformun aldığı tedbirler ne yazık ki aşılar hakkında yanlış bilgilerin yayılmasını sağlama amacı taşıyan hesapları geri planda bırakmak için yeterli olmadı.

Sosyal medya uygulamasına getirilen özelliklerin amacı, kullanıcıların coronavirus aşısı ile ilgili bir terim kullanması durumunda kullanıcıların önüne bir mesaj çıkarmaktı ancak bu uyarı mesajı “sonuçları gör” seçeneğine dokunduktan sonra geçilebiliyor. Uyarı mesajını geçen sosyal medya kullanıcıları ise aşı karşıtlarının hesapları ile karşılaşıyor.

Facebook temsilcisi, arama sonuçlarında insanlara daha güvenilir bilgiler sunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Instagram’ın arama sonuçlarında daha fazla iyileştirme yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini belirten şirket söz konusu hesapların büyük bir kısmını kaldıracaktır. Sosyal medya platformunda şimdilik “vaccines” şeklinde arama yapıldığında karşılaşılan uyarı mesajı ilerleyen günlerde Türkçe kelimeleri de içermesi bekleniyor.