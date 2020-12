Instagram, COVID-19 ile Mücadele Kapsamında Yeni Özellikler Getiriyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, COVID-19 ile mücadele kapsamında iki yeni özellik getiriyor. Platformun uygulamasını kullanan kişiler artık yeni tip koronavirüs ile ilgili yanlış bilgilendirmelerden uzaklaştırılarak doğru bir şekilde bilgilendirilmeye başlanıyor. Popüler sosyal medya platformu ayrıca kullanıcıların COVID-19 ile alakalı asılsız bilgilerin yayılmasını engellemek için ileriye yönelik etkili bir adım atıyor.

Instagram, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yeni ve etkili adımlar atmaya devam ediyor. Platformun yeni hamlesinin sosyal medya kullanıcılarının son zamanlarda çok sık bir şekilde maruz kaldığı COVID-19 hakkında yanlış bilgilendirme paylaşımlarının etkisini söndürecek nitelikte bir hamle olması planlanıyor.

Sosyal medya platformu, COVID-19’la ilgili yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmeye yardımcı olmak için iki yeni özelliğini duyurdu. Bu özelliklerden ilki, vakaların çok sık görüldüğü bölgelerde yer alan kişilere ana sayfada bulunan hikayeler kısmının hemen altındaki yerel sağlık kuruluşlarının yer aldığı bir bağlantı kısmını içeriyor.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformuna gelecek ikinci özellik, coronavirus ile ilgili bilgi aramakta olan kişilerin önüne birinci özelliğe benzer şekilde bilgilendirme mesajının çıkmasını içeriyor. Instagram’da aşı ile ilgili bilgiler arayan insanlar böylelikle asılsız, doğruluğu kanıtlanmamış paylaşımlar yerine güvenilir kaynaklardan yararlanacak. Platform kullanıcılara bu hizmeti sunmak için belirli terimleri filtrelemeye başlayacak. Örneğin “aşı” kelimesi ile arama yapan bir kullanıcının önüne “Aşı ile ilgili bilgi mi arıyorsunuz?” başlıklı bir yazı gelecek.

Sosyal medya kullanıcıları, bu yazının altında yer alan “Web sitesine git” butonunu kullanarak aşılar hakkında ayrıntılı olarak bilgi alabilecek. Bu, Twitter’ın retweet etmeden önce konu ile ilgili makale okuma tavsiyesine benzer bir özellik olacak. Yanlış kaynakların getirdiği felaketlerin önüne geçmek için getirilecek bu iki özellik günün sonunda tüm sosyal medya kullanıcılarının sağlığı için faydalı iki özellik olarak görülmeye başlanacaktır.

