Instagram'da Bazı Kullanıcıların Şifreleri Açığa Çıktı!

Instagram, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların şifrelerini açığa çıkarabilecek ciddi bir güvenlik sızıntısına maruz kaldı. Facebook son zamanlarda aktif olarak kullanılan "View As" özelliğinden kaynaklı bir açıktan dolayı bazı hesapların şifrelerinin gözükmesine yol açtı.

Söz konusu güvenlik açığı kullanıcıların k işisel bilgilerini indirerek saklayabilecekleri sistem olan hesap verilerin kopyasını istemesi üzerinden gerçekleşti. Facebook kısa sürede önlem alarak kendi sunucuları üzerinden kullanıcıların şifrelerini açık şekilde barındırdığı alanı şifreleyerek gizledi. Facebook tarafından yapılan açıklamayla da açığın kapatıldığı kesin olarak açıklandı. Instagram güvenlik açığını giderdiğini ve artık kullanıcı şifrelerinin kendi sunucularında açık bir şekilde saklanmadığını bildirildi.

Her ihtimale karşı kendi Instagram hesabınızın şifresini değiştirmeyi ve iki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif etmeyi unutmayın.

Ayrıca Instagram, açıklamasında bu söz konusu açıktan etkilenen kişi sayısının çok fazla olmadığını bildirdi. Herkese açık olan güvenli olmayan ağlarda yaşanan bu açığın kısa sürede kapatılması, hesapların şifrelerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini önlemiş oldu.

Instagram Bildirim Gönderdi!

Hesap bilgileri açığa çıkan kullanıcılara bildirim göndererek hesaplarının şifrelerini değiştirmesini istedi. Size böyle bir bildirim gelmediyse hesabınızda sorun yok; Rahat rahat hesabınızı kullanmaya, stalk yapmaya devam edebilirsiniz. :)