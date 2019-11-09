  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Instagram’da Beğeni Sayıları Çok Yakında Gizlenebilir!

Instagram’da Beğeni Sayıları Çok Yakında Gizlenebilir!

Instagram Beğeni Gizleme Özelliği
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Sosyal Medya
Abone Ol

Instagram, gönderilerdeki 'beğenileri gizleme' özelliğini dünya genelinde 7 farklı ülkede test ediyor. Özellik, çok yakında ABD’de de test edilecek.

WIRED25 konferansında konuşan Instagram CEO’su Adam Mosseri, beğeni gizleme özelliğinin testlerinin ABD’de önümüzdeki haftata başlayacağını duyurdu.

Şimdiye kadar yapılan testlerde, Instagram akışında (feed) genel gönderilerdeki, web’deki ve profillerdeki beğeniler gizlendi.

Elbette siz kendi gönderilerinize kaç beğeni geldiğini görmeye devam edeceksiniz ancak diğer kullanıcılar sizin gönderilerinize kaç beğeni geldiğini göremeyecek. 

Özelliğin testlerine ilk olarak Kanada’da başlanmıştı. Daha sonra ise İrlanda, İtalya, Japonya, Brezilya, Avustralya ve Yeni Zelanda’da da testler başlatıldı. Şimdi de testlerin ABD’de yapılacağı duyuruldu.

Instagram’ın yanı sıra Facebook da beğeni gizleme özelliğini şu sıralar Avustralya’da test ediyor.

ETİKETLER: sosyal medya instagram instagram beğeni