Instagram’da Beğeni Sayıları Çok Yakında Gizlenebilir!

Instagram, gönderilerdeki 'beğenileri gizleme' özelliğini dünya genelinde 7 farklı ülkede test ediyor. Özellik, çok yakında ABD’de de test edilecek.

WIRED25 konferansında konuşan Instagram CEO’su Adam Mosseri, beğeni gizleme özelliğinin testlerinin ABD’de önümüzdeki haftata başlayacağını duyurdu.

Şimdiye kadar yapılan testlerde, Instagram akışında (feed) genel gönderilerdeki, web’deki ve profillerdeki beğeniler gizlendi.

WATCH: Instagram CEO Adam Mosseri announces that the platform will start hiding likes for US audiences starting next week. It's the latest step in Instagram’s quest to become the safest place on the internet. https://t.co/BGkMG57rdk #WIRED25 pic.twitter.com/WNTyAPVhaD