Instagram'da Canlı Yayın Yaparken Yakalandı!

Sosyal medya sadece haber almak için değil, suçluları yakalamak için de en iyi platform. Bunun bir örneği geçtiğimiz günlerde Amerika’da yaşandı. Otomobil hırsızlığı dahil birçok suçu olan şahıs sosyal ağ platformundan açtığı canlı yayınla kendini ele verdi. İşte yakalanma anları

Sosyal medya platformları günümüzün en etkili araçlarından biri. Gündemi oradan takip ediyor, bir olay yaşandığında tepkimizi oradan dile getiriyoruz. Milyalarca aktif kullanıcısı olan bu platformlar kolluk kuvvetlerinin de gözetimi altında. Buradan paylaşılan görüntüler oldukça hızlı yayılıyor, suçlular çok daha kolay yakalanabiliyor. Yeni yaşanan olay bunun en güzel örneği. Amerika’nın Florida eyaletinde otomobil hırsızlığı ve ateşli silah kullanımı gibi çeşitli suçlardan haftalardır aranan bir şahıs Instagram üzerinden canlı yayın yaparken polislerce tespit edildi, yakayı ele vardı. 20 yaşındaki Kevin Gaines isimli şüphelinin evine yönelen polis önce söz konusu adreste olup olmadığını doğrulamak için eve ışık yansıttı. Ardından eve baskın düzenledi. Bu anlar canlı yayına yansıdı. Şüpheli operasyon sonunda yakalanarak tutuklandı. İşte o anlar: