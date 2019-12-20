Instagram'da En Çok Beğenilen Fotoğraflar (2019)

Instagram’da 2019 yılı boyunca en çok beğenilen fotoğraflar belli oldu. Her zaman olduğu gibi platformda milyonlarca takipçisi olan, her paylaşımından dudak uçuklatan ücretler alan dünyaca ünlü isimler öne çıkıyor. İşte Instagram’da 2019’da en fazla beğeni alan fotoğraflar.

1 milyarın üzerinde aktif kullanıcısıyla en popüler sosyal ağlardan olan Instagram, yakın zamanda yaptığı güncellemeyle beğeni sayısını gizlemişti. Instagram her ne kadar insanların beğeni sayısına olan takıntılarının doğru olmadığını düşüncese de, fotoğraflara odaklanılması gerektiğini savunsa da platformun kullanıcıları hala beğeni sayısının önemli olduğunu düşünüyor, Instagram’da en çok beğenilen fotoğrafları merak ediyor. Siz de Instagram’da en fazla like alan paylaşımları merak ediyor musunuz?

2019 yılında Instagram’da en çok beğenilen fotoğraflara baktığımızda genellikle 163M takipçili Selena Gomez karşımıza çıkıyor. Instagram’ı aktif olarak kullanmadığını hatta hiç kullanmadığını söyleyen genç şarkıcı oyuncu Gomez’in bu başarıyı yakalaması ilginç. Gomez’in arkasından 154M takipçisi olan genç model Kylie Jenner geliyor. Attığı gollerle konuşulan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 193M takipçisiyle Instagram’ın popüler isimlerinden. 122M takipçili Justin Bieber, 165M takipçili The Rock gibi ünlü isimlerin de bulunduğu listede ilginç paylaşımlar da var. Örneğin, 7.4M takipçisi olan world_record_egg hesabının paylaştığı yumurta fotoğrafı 54M beğeni aldı.