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Instagram’da En Çok Bu Saatler Beğeni Alıyor!

Instagram’da En Çok Bu Saatler Beğeni Alıyor!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

Instagram post’larınızın her zaman aynı beğeni sayısına ulaşamamasının sebeplerinden birinin de saat olduğunu biliyor muydunuz? Peki Instagram’da daha fazla beğeni almak için hangi saatlerde paylaşım yapmalısınız? İşte sorunun cevabı.

Instagram’da aldığımız ya da alamadığımız beğeniler bizim gün içindeki ruh halimizi etkileyebiliyor. Nasıl etkilemesin ki! Sosyal medyayla yatıp, sosyal medyayla kalkıyoruz. Nitekim yapılan araştırmalar da bunu destekliyor.

Instagram selfie

Araştırma şirketi We Are Social ’ın verilerine göre, Instagram kullanıcılarının tüm nüfusa oranına bakıldığında, dünyanın en çok Instagram kullanan ikinci ülkesiyiz. Ayrıca 33 milyonluk kullanıcıyla da dünya sıralamasında beşinci sıradayız.

Peki, paylaştığınız fotoğraf ya da videolar yeteri kadar beğeni alıyor mu? Bunun için paylaşım yapacağınız saate çok dikkat etmelisiniz, zira seçeceğiniz saat dilimi gönderinizin beğeni ve yorum sayısını doğrudan etkiliyor.

İngiltere merkezli Instagram planlama ve zamanlama uygulaması Hopper, bir gönderinin en çok etkileşim alacağı gün ve saatleri açıkladı.

Şirketin Instagram algoritmasını temel alarak yaptığı analize göre bir gönderinin en çok etkileşim alacağı saat ve günler şu şekilde:

  • Pazartesi - 13:00
  • Salı - 05:00
  • Çarşamba - 15:00
  • Perşembe - 16:00
  • Cuma - 05:00
  • Cumartesi - 11:00
  • Pazar - 10:00

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