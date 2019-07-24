Popüler sosyal medya platformu Instagram’da en çok paylaşımı yapılan şehir Antalya oldu. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, İbiza gibi pek çok lüks tatil bölgesini geride bırakmayı başardı.

İnsanlar artık bir tatile gittiklerinde, yaptıkları şeyleri fotoğraflamadığı veya Instagram'a yüklemediği takdirde o tatili yapmamış sayıyorlar. Çünkü artık o tatili anlamlı kılan şey, hissettirdiği duygudan ziyade, fotoğrafın kaç kişi tarafından beğenildiği.

Tabii, durum turizmi de yakından ilgilendiriyor. Ne alaka demeyin. Eminim bir çoğunuz tatile gideceğiniz bölgeyi daha yakından tanımak ve orada neler yapılabileceği ile alakalı bilgi almak için Instagram’a başvuruyorsunuzdur.

Diğer kullanıcıların konum ve etiket bilgileriyle paylaştıkları gönderiler, bu noktada iyi bir rehber oluyor. Haliyle eskiden belli sayıda insan ağırlayan yerler de, bu paylaşım furyası ile beraber bir anda meşhur oluyor. Burdur’daki Salda Gölü, buna en iyi örnek olsa gerek.

Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan’ın haberine göre Antalya, sosyal medya hesaplarında paylaşımın zirvesinde. "Bacasız fabrika" olarak nitelendirilen turizmin cennet yerlerinden biri olan Antalya, Instagram’da 20 milyonun üzerinde paylaşımda gösteriliyor.

Akdeniz'deki Balear Adaları'nda yer alan ve İspanya yönetiminde olan bir ada olan İbiza’nın ise 15 milyon paylaşımı bulunuyor.