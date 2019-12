Instagram'da Gizlenen Beğeni Sayıları Kolayca Görülebiliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, bildiğiniz üzere beğeni sayılarını kademeli olarak kaldırmaya başlamıştı. Beğeni sayıları bazı hesaplarda gizlenmiş bazı hesaplarda ise gizlenmemişti. Gizlenen beğeni sayılarının bir eklenti yardımı ile kolayca görüntülenebildiği ortaya çıktı.

Instagram'da Gizlenen Beğeni Sayısı Nasıl Görünür?

Google Chrome'un uygulama mağazasında Socialinsider tarafından yayına alınan The Return of the Likes isimli eklenti sayesinde beğeni sayılarını görmeniz mümküm. The Return of the Likes isimli eklenti ücretsiz olarak Google Chrome'a kurulabiliyor. Eklentinin kişisel verileri toplayıp toplamadığı bilinmiyor. The Return of the Likes eklentisi gizlenen beğenileri saniyeler içerisine göstermekte.

Facebook'un çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Instagram, "The Return of the Likes" eklentisi hakkında herhangi bir önlem almadı. Eklenti her an Google Chrome uygulama mağazasından kaldırılabilir. Instagram yetkilileri herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı. The Return of the Likes isimli eklentinin açıklama bölümünde sunuculara herhangi bir kişisel verinin gönderilmediği yazmakta.

Instagram 2020 yılına kadar tüm hesaplardan beğeni sayısını kaldıracak.