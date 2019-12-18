Instagram'da Her şey Göründüğü Gibi Değil

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, kimi zaman komik olaylara sahne oluyor. Sara Puhto isimli bir Instagram kullanıcısı Instagram ile gerçek hayat arasındaki farkları paylaşmaya başladı.

Hayat Instagram'dan İbaret Değil!

Sara Puhto, Instagram ve gerçek hayattaki hallerini paylaşmaya başladı ve sosyal medyada ortalık karıştı. Sara Puhto gerçek hayatta nasıl göründüğünü Instagram'a attığı fotoğraflarda nasıl göründüğünü takipçileri ile paylaştı. Instagram'da paylaşılan fotoğraflarda montaj olduğunu vurgulamak için gerçek hayatta nasıl göründüğünü de paylaşan Sara Puhto, sosyal medyada dikkat çekmeyi başardı.

Sara Puhto fotoğrafların bir tanesini montaj yaparak bir tanesini de montaj yapmadan paylaştı. Montaj yapılmayan fotoğrafı gören kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada montaj yapılan fotoğraflar daha fazla etkileşim almakta ancak kullanıcılar kandırılmakta.

Hemen aşağıdan Sara Puhto'nun Instagram'da paylaşmış olduğu fotoğraflara göz atabilirsiniz.