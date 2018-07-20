Instagram'da Kimin Çevrimiçi Olduğunu Görebileceksiniz

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından Instagram'ın direkt mesaj kısmına önemli bir yenilik geliyor. Yenilik sayesinde iletişime geçmek istediğiniz arkadaşınızın çevrimiçi olup olmadığını görebileceğiniz yeşil durum göstergesi geliyor.

Bir süre önce son görülme zamanı güncellemesini yaparak pek çok kullanıcısının tepkisini toplayan Instagram, son görülmeyi kapatmaya izin veriyordu. Yeni gelen özellik ile de mesaj profilinizin üzerinde yer alan yeşil nokta sayesinde karşı tarafa çevrimiçi olduğunuzu gösterebileceksiniz.

Ayrıca bu gösterge, doğrudan gelen iletiler için gelen kutunuzda ve gördüğünüz bir gönderiyi paylaşırken arkadaş listeniz de dahil olmak üzere bulunduğunuz her yerde görünecektir. Ancak Instagram, isteyen kullanıcılara güncelleme ile birlikte gelen son görülme özelliğini kapatma şansı da tanıyor.

Son görülme ve çevrimiçi olma özellikleriyle DM kısmını bir hayli güncelleştirmeyi başaran Instagram'ın yeni özelliği yayınlanmış durumda. Eğer uygulamanızı güncellerseniz, DM kutusunda hangi arkadaşınızın çevrimiçi olduğunu görebilirsiniz. Instagram son görülme kapatma işlemeninin nasıl yapacağını öğrenmek için ise bağlantı adresine tıklamanız yeterli.