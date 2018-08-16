Instagram’da Kişiye Özel Anket Dönemi

Instagram, geçtiğimiz yıl Hikayeler’de kullanıma sunduğu anket özelliğini bir adım öteye taşıyor. Geçmişte sadece herkese açık olarak yayınlanabilen anketleri, artık Instagram Direct aracılığıyla arkadaşlarınıza özel olarak gönderebileceksiniz.

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, kullanıcıların istedikleri kişilere özel olarak anket gönderebileceğini duyurdu. Yeni özellik ile birlikte özel bir grup sohbetine anket gönderdiğinizde, gruptaki kişiler gerçek zamanlı olarak anketi oylayabilecekler.

Starting today, you can send a poll privately in Direct. Update your app to choose who you want to poll – whether it’s everyone in a big group thread or just your very best friend. Update your app now to try it! pic.twitter.com/Lfr6pwPDzI — Instagram (@instagram) 14 Ağustos 2018

Mayıs ayında emoji slider çıkartmasını anket özelliğine dahil eden Instagram, yeni hamlesiyle kullanıcılara arkadaşları ile etkileşim kurmalarının yepyeni bir yolunu daha sunmuş olacak. Örneğin; iki kıyafet arasında kaldınız. Hemen en yakın arkadaşlarınıza özel bir anket oluşturarak fikirlerini sorabilirsiniz. Bu anlamda Hikaye anketlerinden çok daha etkili olarak kullanılması beklenen özellik, birçok kullanıcı tarafından ilgiyle karşılandı.

Şirket, yeni anket özelliğinin kademeli olarak tüm kullanıcılarla buluşacağını açıkladı. Instagram uygulamanızı App Store ve Google Play Store üzerinden güncelleyebilirsiniz.

Facebook’un çatısı altında faaliyet gösteren popüler uygulama, platforma kazandırdığı yeniliklerle kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Haziran ayında aylık 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaştığını duyuran Instagram, son olarak yeni video platformu IGTV ile YouTube’a rakip olmuştu.

Instagram uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: