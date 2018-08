Instagram’da Kişiye Özel Anket Dönemi

Instagram, geçtiğimiz yıl Hikayeler’de kullanıma sunduğu anket özelliğini bir adım öteye taşıyor. Geçmişte sadece herkese açık olarak yayınlanabilen anketleri, artık Instagram Direct aracılığıyla arkadaşlarınıza özel olarak gönderebileceksiniz.

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, kullanıcıların istedikleri kişilere özel olarak anket gönderebileceğini duyurdu. Yeni özellik ile birlikte özel bir grup sohbetine anket gönderdiğinizde, gruptaki kişiler gerçek zamanlı olarak anketi oylayabilecekler.

Starting today, you can send a poll privately in Direct. Update your app to choose who you want to poll – whether it’s everyone in a big group thread or just your very best friend. Update your app now to try it! pic.twitter.com/Lfr6pwPDzI