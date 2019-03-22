Instagram’da Sahte Telif Hakkı İhlali Bildirimlerine Dikkat Edin!

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, kullanıcı sayısı açısından bakıldığında büyük abisi Facebook’un gerisinde olabilir; ancak kullanım sıklığı ve hitap ettiği kitle bakımından Facebook’tan çok daha popüler bir konumda. Fakat bu durum, siber korsanların dijital namlularını Instagram’a çevirmelerine neden oluyor. Nasıl mı? İşte bilgisayar korsanlarının popüler hesapları hedef alan yeni yöntemi.

Kaspersky Lab uzmanları, Instagram’da yüksek takipçi sayısına sahip hesapları hedef alan yeni bir kimlik avı yönteminin yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığını belirtiyor.

Kimlik avı yöntemi, yüksek takipçili Instagram hesaplarının “Telif hakkı ihlali nedeniyle hesabınız kalıcı olarak silinecektir” iddiasında bulunan oldukça gerçekçi görünen bir e-posta almalarıyla başlıyor.

Genellikle [email protected] ya da [email protected] adresinden gelen e-posta, Instagram başlığını ve logosunu taşıdığı için gerçeğinden neredeyse ayırt edilemiyor.

Kullanıcıların telif hakkı ihlaline itiraz etmek için yalnızca 24 saatlerinin olduğu belirten e-postada, “Şikayeti gözden geçir” başlıklı bir buton yer alıyor. Bu butona tıklayan kişiler, gerçek gibi görünen; ancak aslında bir kimlik avı sayfası olan bir internet sitesine yönlendiriliyor.

Bu sayfada, söz konusu dolandırıcıların telif hakkının korunmasına verdikleri sözde önemi açıklayan bir görselle birlikte, tıklandığında bu iddiaya itiraz edilebilecek bir bağlantıyla karşılaşılıyor. “İtiraz Et” bağlantısına tıklayan kullanıcılardan, Instagram hesaplarına dair giriş bilgileri isteniyor.

Kimlik avı yöntemi bununla da sınırlı kalmıyor. Bağlantıya tıklayan kullanıcıların karşısına şöyle bir mesaj çıkıyor: “Geri bildiriminizi doğrulamamız ve e-posta hesabınızın Instagram hesabınızla eşleştiğini kontrol etmemiz gerekiyor”

“E-posta Adresimi Doğrula” tuşuna tıklandığında ise e-posta hizmet sağlayıcılarının bir listesi çıkıyor. Kullanılan sağlayıcı seçildiğinde hem e-posta adresi hem de e-posta hesabının şifresinin girilmesi isteniyor.

Sonrasında yalnızca birkaç saniye için “Geri bildiriminizi gözden geçireceğiz” yanıtı görünüyor. Bunun ardından da kullanıcı, gerçek Instagram web sayfasına yönlendiriliyor.

Peki, bu gibi kimlik avı yöntemlerinden korunmak için nelere dikkat etmelisiniz? İşte Kaspersky Lab uzmanlarından kulağa küpe olacak güvenlik tavsiyeleri: