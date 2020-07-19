Instagram'da Selfie Paylaşıyorsanız Daha Mutlusunuz!

Yapılan yeni sosyal medya araştırmalarına göre çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Özellikle de fotoğraf paylaşma odaklı olan Instagram hakkında çok ilginç detaylar yer alıyor. Bakalım araştırma sonuçları bu defa bize neleri işaret ediyor?

Human Behaviour and Emerging Techonologies dergisinde yayınlanan makalede Julie Mclean, Yeslam Al-Saggaf ve Rachel Hogg mutluluğu, beğeni ve olumlu yorumlar şeklinde tanımlayarak ilginç bir sonuca vardı. Onların yaptıkları araştırmaya göre Instagram'da aktif bir şekilde selfie paylaşan kişiler hayattan daha çok tatmin olabiliyor.

Instagram selfie paylaşımları psikoloji üzerinde etkili

Araştırmada yer alanlar, "Sosyal medya teknolojisi, mutluluk gibi insan duygularının psikolojik yönlerinin kilit etkileyicisi haline geldi. Önceki araştırmalar, sosyal ağların kullanımı ve mutluluk arasındaki ilişkiyle ilgili karışık bulgular elde etmişlerdi" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya platformlarında tanıtılan araştırmaya toplamda 373 katılımcı dahil olmayı kabul etti. Yapılan araştırmada; %73 gibi bir bölüm 25 yaşın altındaydı. Ayrıca; yanıtların %22,6'sı erkeklerden %77,1'i de kadınlar tarafından verildi. Tüm bunların sonucunda; ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Sosyal medya platformları üzerinden selfie paylaşmak ve bu paylaşımların beğenilmesi daha fazla mutluluk getiriyor.

Fakat olumsuz eleştirilerin ve az beğeninin herhangi bir negatif etki yaratmadığı ifade edildi. Sizce gerçekten de sosyal medya hesaplarının böyle bir etkisi var mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Belki de mutluluk böyle artıyordur, ne dersiniz?