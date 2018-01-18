Instagram'da Stalk Dönemine Elveda

Dünyanın en popüler sosyal mecralarından olan Instagram'a yepyeni bir özellik geliyor. Stalk yapan kişilerin hoşuna gitmeyecek olan bu özellik, belki de stalk devrini bitirmeye bile yetebilir. Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik ile beraber birisinin Hikayesini ekran görüntüsü olarak kaydederseniz, karşı tarafa bildirim gidecek.

Bildiğiniz üzere Instagram Hikayeleri yayınlandıktan 24 saat sonra otomatik olarak kayboluyor. Eğer Hikayeyi yayınlayan kişi kaydetmezse, o Hikayeye erişme şansınız da mümkün değil. Durum böyle olunca pek çok kişi Hikayenin kaybolmaması için ekran görüntüsünü almak zorunda kalıyor. İşte yeni gelecek olan özellik ile Hikayenin ekran görüntüsünü çekerseniz bu konuda karşı tarafa bildirim gidecek. Ancak ekran görüntüsünün ilk kez alınması durumunda sadece uyarı gönderecek olan Instagram, ekran görüntüsü alınmaya devam edilirse karşı tarafa bildirim yollayacak.

Henüz test aşamasında olan ve bir süre gecikecek olan bu özellik, Instagram Hikayelerini kaydetmeyi zorlaştıracak gibi gözüküyor. Ancak her kullanıcısının güvenliğini sağlamak isteyen Instagram, stalk yapılmasına karşı olduğunu da böylelikle göstermiş oldu.

Bu özellikten sonra yine de Hikayeleri kaydetmek isterseniz, bir adet video kaydetme programı işinizi görecektir diye düşünüyorum. Sizce yeni gelen bu özellik ile beraber stalk devri biter mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.