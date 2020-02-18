Instagram'da "Vanlife İçin" En Popüler 20 Yer

Vanlife, Instagram’da en çok kullanılan etiketler arasında. Aynı evde bir ömür harcamak yerine ülkenin hatta dünyanın farklı yerlerini gezerek yaşam sürdürmeyi tercih eden insanlar vanlife etiketiyle Instagram’da paylaşım yapıyor. Peki, vanlife için popüler mekanlar nereleri? İşte karavanda seyahat eden ve yaşayan insanların en çok gittiği yerler

Vanlife, popüleritesi günden güne artıyor. Instagram’da en çok karşılaştığımız etiketlerden biri. Minibüsü mini eve döndürerek dünyanın dört bir yanını kendilerine ev yapan kişiler #vanlife #vanlifediaries #vanlifers #vanliving etiketleriyle seyahat ettikleri yerleri paylaşıyor.

Avustralya merkezli sigorta şirketi Budget Direct, sosyal medya platformundaki verileri kullanarak bu hayatı yaşayan/yaşamayı düşünen insanlar için en popüler gidilecek yerlerin bir listesini hazırladı. Orman, dağ, okyanusla çevrili doğada mini evleri gösteren fotoğraflar arasından en iyiler seçildi.