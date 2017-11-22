Instagram'da Yarım Makyaj Modası Başladı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, kimi zaman ilginç etkinliklere de sahne oluyor. Bunlardan bir tanesi olan yarı makyajlı yarı doğal fotoğraf modasıysa son günlerin en popüler etiketlerinden bir tanesi.

2010 yılında kurulan Instagram, yüksek kaliteli fotoğraf ve videoların paylaşılabildiği bir platform olarak hemen öne çıkmıştı. İlk günlerinde profesyonel kişilerin uğrak noktası olan sosyal medya platformu, gün geçtikçe yaygınlaşmış ve herkese hitap eden uğrak bir nokta haline gelmişti.

2012 yılında bir başka sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınan Instagram, çeşitli değişikliklere giderek, popüler uygulamalar arasında tepeye çıkmayı da başarmıştı. Etiketler, filtreler, hikayeler derken en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi olmayı başaran Instagram, birçok sosyal medya hareketine sahne olmuştu.

Bu hareketlerden bir tanesi de #thepowerofmakeup (Makyajın gücü) etiketiyle başlatıldı ve kadınların yarı makyajlı yarı doğal fotoğraflarını Instagram’a yüklemeye başladılar. Makyaj ile ne kadar değiştiklerini göstermeye çalışan kadınların yükledikleri o fotoğraflardan bazılarıysa hemen aşağıda gördükleriniz gibi: