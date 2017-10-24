Instagram'daki Açığı Bir Türk 'Keşfet'ti

1 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım platformlarından bir tanesi olan Instagram, uygulamada bulunan bir açıkla gündemde. F1 Medya Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, milyonlarca kişinin hesabı bulunan Instagram’ın Keşfet özelliğinde yeni bir açık ortaya çıktığı söyledi.

Meraklı gözlerin uğrak yeri olan Keşfet bölümünde yeni bir açık ortaya çıktı. Hem de bu açığı keşfeden kişi de bir Türk. F1 Medya Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, milyonlarca kişinin hesabı bulunan Instagram’ın Keşfet özelliğinde yeni bir açık ortaya çıktığı ifade etti.

Açıktan faydalanan kullanıcıların, az sayıda takipçileri olmasına rağmen paylaşımlarını Keşfet bölümünde gösterebildiğini belirten Mercanoğlu, “Instagram’da yeni trend, paylaşımları Keşfet sayfasına düşürmek. Keşfet’e düşen bir paylaşımı, fotoğraf ya da video, paylaşan kişinin takipçisi olmayanlar da görebiliyor. Bu sayede çok sayıda etkileşim yani beğeni, yorum ve paylaşım alabiliyor" dedi.

Bir paylaşımın Keşfet'te gözükebilmesi için çok fazla etkileşim alması gerektiğini belirten Mercanoğlu, sadece yüksek takipçisi bulunan hesapların paylaşımlarının Keşfet'te gözüktüğünü ifade etti.

Takipçi sayısı az olan ya da popüler olmayan bazı Instagram kullanıcılarının yeni bir yöntem geliştirdiğini dile getiren Dijital Medya Uzmanı Mercanoğlu, takipçisi az olan kullanıcıların Instagram'ın Keşfet özelliğinden faydalandığını ve etkileşim ve takipçi sayılarını artırabilmek için WhatsApp üzerinden kurdukları gruplarda bir araya geldiğini söyledi.

Mercanoğlu, "Bu grupta 10 hesapta olabilir 100 hesapta. Sayının çok olması Keşfet’e düşme ihtimalini artırıyor. Whatsapp grubunda birbirileriyle iletişim halinde olan Instagram kullanıcılarının her biri, yaptığı paylaşımın linkini Whatsapp grubundan paylaşıyor ve herkes birbirine yorum yapıp, beğeniyor. Ve Instagram algoritmaları da bu etkileşimleri baz alarak yapılan paylaşımları Keşfet sayfasında gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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