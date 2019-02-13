Instagram’daki Bir Sorun, Kullanıcılarına Çok Sayıda Takipçi Kaybettirdi!

Popüler sosyal paylaşım platformu Instagram’da şu sıralar ilginç olaylar yaşanıyor. Instagram’daki bazı popüler hesapların bir anda milyonlarca takipçi kaybetmesi herkeste büyük şaşkınlık yarattı.

Şimdilerde platformdaki bu sorunu araştırdığını belirten Instagram, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda bazı insanların hesaplarındaki takipçi sayısının değişmesine neden olan bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede bu sorunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Instagram’da milyonlarda takipçisi bulunan James Charles ve Zach Clayton gibi popüler YouTuber’lar, dün akşam itibariyle platformdaki bu sorun hakkında Tweet’ler atmaya başladı. Charles attığı bir Tweet’te, "Neden bir anda yarım milyondan fazla takipçi kaybettim?" ifadelerini kullandı. Ayrıca diğer popüler Instagram kullanıcıları, Ariana Grande ve Selena Gomez gibi ünlü şarkıcılar da milyonlarca takipçi kaybettiklerini fark etti.

why did I just lose over half a million followers @instagram wyd sis — James Charles (@jamescharles) 13 Şubat 2019

Fast Company’de yayınlanan bir haberde, Instagram’ın, sahte olduğunu düşünüğü milyonlarca hesabı platformundan kaldırmak için harekete geçtiği iddia edildi. Ancak Instagram’ın platformdaki sorunla ilgili olarak attığı Tweet’te, sahte hesaplardan ve böyle bir işlem yapıldığından bahsedilmiyor. Yine de Instagram da dahil olmak üzere pek çok şirketin, spam, sahte veya etkin olmayan hesapları kaldırmak için kullanıcı tabanlarında zaman zaman toplu temizlik operasyonları yaptığı biliniyor.

Ayrıca Instagram geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı bir açıklamada, platformdaki sahte hesapların sayısının azaltılması için yapılan çalışmaların arttırıldığını belirtmişti. Kasım ayındaki bir blog yazısında da, "Popülerliklerini artırmak için üçüncü parti uygulamaları kullanan hesaplardaki sahte beğenileri, takipleri ve yorumları kaldırmaya başlayacağız. Bu hizmetleri kullanan hesapları tanımlamamızda ve sahte etkinlikleri ortadan kaldırmamızda bize yardımcı olması için makine öğrenim metodunu kullanan araçlar geliştirdik." ifadelerine yer verilmişti.