Instagram'daki IGTV Videolarından Bildirim Alabileceksiniz! İşte Yeni Gelen Özellik

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a yepyeni bir özellik geldi. Yeni gelen özelliğin kullanıcılar tarafından ilgi çekmesi bekleniyor. Artık Instagram'da bulunan IGTV bölümünde paylaşılan videolardan ilk siz haberdar olabileceksiniz. Gelin hep beraber Instagram IGTV'ye yeni gelen bildirim özelliğine yakından bakalım.

Günümüzdeki pek çok Instagram kullanıcısı Instagram'ın IGTV bölümünden çeşitli videolar izlemekte ve çeşitli hesapları takip etmekte. Artık takip ettiğiniz IGTV hesapları, video yüklediği anda size bildirim gelecek. Instagram Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile yeni özelliğin yayına alındığını duyurdu.

Yeni bildirim özelliğinin çalışma mantığı oldukça basit. Takip ettiğiniz IGTV hesaplarının hemen sağ alt tarafında bildirimleri aç seçeneği bulunmakta. Bu seçeneği seçtikten sonra o hesap her IGTV'ye video yüklediğinde ilk size bildirim gelecek. Bazı Instagram kullanıcıları yeni özelliğin oldukça gereksiz olduğunu öne sürmekte.

Yeni özelliğin kademeli olarak tüm Instagram kullanıcıları ile buluşacağı tahmin ediliyor. Özellik hesabınıza henüz gelmedi ise kısa bir süre daha beklemeniz gerekiyor. Hemen aşağıdan Instagram'ın yeni özellik için yayınladığı videoya ulaşabilirsiniz.

Now you can easily watch IGTV series from creators you love and get notified when there are new episodes.

