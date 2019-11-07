Instagram’daki Önemli Bir Özellik Twitter’a Geliyor!

Instagram’daki popüler bir özellik yakın zamanda Twitter’da da kullanıma sunulacak. Bu sayede kullanıcılar, Twitter’da 300’den fazla konuyu takip edebilecek.

Konu Takip Özelliği Geliyor

Sosyal medya devi Twitter’da konu takip özelliği dönemi başlıyor. Yeni özelliğin kullanıma sunulmasına sadece 1 hafta kaldı.

13 Kasım'da Kullanıma Sunulacak

Kullanıcıların Instagram’da olduğu gibi farklı konuları takip edebilmesini sağlayan ve şimdilik kısıtlı olarak kullanıma sunulan yeni özellik, 13 Kasım itibariyle tüm dünyada kullanıma açılacak.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar bir konu için yeni bir hesap takip etmek zorunda kalmayacak ve 300'den fazla konuyu takip edebilecek.

13 Kasım’da hizmete girecek olan yeni özellik ile birlikte, farklı konulara ilgi duyan fakat belirli hesapları sürekli takip etmek istemeyen kullanıcılar Twitter’ı daha etkin bir şekilde kullanabilecek.