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Instagram'daki Tüm Fotoğraflarını Silenler 1 Yıl Bedava Uçacak

instagram fotoğraf silme
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Sosyal Medya

JetBlue isimli havayolu şirketi ilginç bir kampanyanın altına imza attı. Havayolu şirketinden yapılan açıklama ile Instagram profilinde paylaştığı tüm fotoğrafları silen ve şirketin istediği gönderileri paylaşanlara uçak bileti hediye edileceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Delaware kentinde kurulan ve 1998 yılından bu yana hizmet veren JetBlue Airways, son zamanlarda gördüğümüz en ilginç sosyal medya kampanyalardan bir tanesini başlattı. 8 Mart tarihine kadar Instagram profilindeki tüm fotoğrafları silen kişiler arasından yapacağı çekilişle 3 kişiye bir yıl boyunca ücretsiz seyahat hediye edileceği dile getirildi.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin sadece fotoğraflarını silmek ile kalmayacakları duyurulurken, yarışmaya katılmak isteyenlerin 8 Mart’a kadar sadece JetBlue’nun istediği fotoğrafları paylaşmaları gerektiği söylendi. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Instagram'daki tüm fotoğrafları sildiğiniz için üzülmeyin; bir yıl boyunca uçma hakkı kazanınca çekecek çok fotoğrafınız olacak" sözleri kaydedildi.

İlginç kampanyanın açığı ise daha ilk günden bulundu. Bütün fotoğraflarını arşivleyen kullanıcıların profillerinde hiç fotoğraf görünmeyeceğini söyleyen kullanıcılar, kampanya sonrasında fotoğrafların arşivden çıkarılmak suretiyle geri getirilebileceğini aktardılar.

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