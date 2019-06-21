Instagram'dan Kullanıcıları Sevindirecek Yeni Özellik

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, kullanıcıları mutlu edecek yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Bu özellikler arasında, şirketin daha önce kullanıma sunduğu; ancak beklenmedik bir şekilde kaldırdığı Stop Motion özelliği de bulunuyor.

2012 yılında ABD’li sosyal medya devi Facebook çatısı altına geçen Instagram, o tarihten bu yana müthiş bir ilerleme kaydetti. Bu yedi senelik süre zarfında sadece 27 milyon olan kullanıcı sayısını 1 milyara kadar çıkaran popüler sosyal medya platformu, yepyeni özellikleriyle kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyor.

Instagram’ın üzerinde çalıştığı yeni özellikler arasında, Stop Motion da bulunuyor. Hatırlayanlar olacaktır; söz konusu özelliği bir süre önce kullanıcılara sunan sosyal medya devi, daha sonra bilinmeyen bir sebeple kaldırmıştı.

Instagram kullanıcıları, bu özellik sayesinde izin verilen süre boyunca kayıt yapabiliyor, kaydı durdurabiliyor ve daha sonra da çekime devam edebiliyorlardı. Diğer bir deyişle Stop Motion tekniği; kamerayı objeye karşı ayarlayıp tek kare çekip sonra objeyi biraz hareket ettirip yeni bir kare çekmek ve bunu tekrarlayarak animasyonu tamamlamaktır.

Söz konusu özelliğin işlevselliğini artırmak adına üzerinde biraz daha mesai harcayan Instagram, Hikayeler kısmında sunacağı yeni Stop Motion özelliği ile kullanıcıların kaydı 10 kare durdurmalarına imkan tanıyacak.

Yenilenen Stop Motion özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil; ancak bunun için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağımızı tahmin ediyoruz.



