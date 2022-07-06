Instagram DM'leri Çöktü: Sosyal Medya Birbirine Girdi

Farklı sosyal medya platformlarındaki kullanıcılar tarafından sağlanan çeşitli raporlara göre Instagram mesajlarının yanı sıra Facebook Messenger, mesajların gönderildiği anda kullanıcılar için kaybolması gibi garip bir sorun yaşıyor. Gelen kutusundaki sorun 12 saatten fazla süredir devam ediyor ve bunu yazarken bile hâlâ çözülmedi.

Sorun, dün geceden bu yana Instagram için büyük çökme problemleri iletildiğini fark eden bağımsız bir şirket DownDetector tarafından da kaydedildi. Sorun kısmi bölgelerde değil tüm dünyadaki kullanıcıları etkiliyor. DownDetector, Instagram'ın yanı sıra Facebook Messenger'da da aynı sorunların yaşandığını kaydetti.

Instagram'ın Yanı Sıra Facebook Messenger'da da Aynı Sorun Mevcut

DownDetector'a göre kayıtlı şikayetlerdeki ilk artış 5 Temmuz akşam saatlerinde başladı ve 1200'den fazla kişinin Instagram ile ilgili sorunlarla karşılaştığını bildirdiğinde raporlar gece saatlerinde zirveye ulaştı. Durum 6 Temmuz sabahında bazı kullanıcılar için düzeliyor gibi görünse de raporlar, sorunun hâlâ çözülmediğini gösteriyor.

Bu çökmenin kısmi bir sorun olduğu iletiliyor ve şu anlık yalnızca DM'lerde yaşandığı belirtiliyor. Bu nedenle kullanıcılar DM hizmetini kullanamadığı için Twitter üzerinden pek çok tweet ile Instagram'dan durumun çözülmesini talep ediyor.

Instagram ve Facebook'un genel akışında ve kullanımında herhangi bir sorun gözükmüyor. Keza şu anda soruna neyin neden olduğu ve çözümün kalıcı olarak düzeltilmesinin ne kadar süreceği bilinmiyor.