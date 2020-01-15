Instagram DM'lere Masaüstünden Erişilebilecek

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, masaüstü üzerinden DM'lere erişmeyi mümkün kılmaya başlıyor. Artık DM'lere masaüstünden erişebileceksiniz. Kullanıcıların merakla beklediği özellik nihayet geliyor.

Masaüstünden DM'lere Erişilebilecek

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Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Instagram masaüstü üzerinden DM'lere erişme özelliğini test etmeye başladı. Uzun zamandır Facebook'un bünyesinde olan Instagram yeni özeliiği ile karşımıza çıktı.

Henüz test aşamasında olan bu yeni özellik çok yakında tüm kullanıcılara açılacak. Yeni özellik ile birlikte masaüstünden kolayca mesajlaşabileceksiniz. Aynı WhatsApp Web'de olduğu gibi Instagram'da da masaüstü üzerinden mesajlaşabileceksiniz. Instagram yeni özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara aktif edileceğini açıklamadı. Instagram tarafından açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.

Instagram'ın yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni özellik hayat kolaylaştırır mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz!