Instagram DM'lerine 'Metin Notu' Özelliği Geliyor

XDA Developers raporlarına göre Instagram'ın takipçilerinize bir metin notu göndermenizi sağlayan yeni bir özellik testi daha geniş bir kullanıma sunuluyor gibi görünüyor.

Özellik kullanılabilir olduğunda uygulamanın mesajlar bölümünde arama çubuğunun altında görüntülenecek. XDA tarafından yayınlanan bir ekran görüntüsüne göre metin kutusundaki bilgi kısmında "Aklınızdan geçenleri paylaşın... Bir not bıraktığınızda insanlara bilgi verilmeyecek. Notunuzu 24 saat görebilir ve mesajla cevap verebilirler." yazıyor.

Instagram Yeni Özelliği Bir Süredir Test Ediyor

TechCrunch, Haziran ayında özelliğin sınırlı sayıda kullanıcıyla test edildiğini bildirdi ancak XDA'nın birden fazla cihazda çalışan özelliğe sahip olması, kullanılabilirliğinin artığını gösteriyor. TechCrunch'a göre notlar en fazla 60 karakter uzunluğunda olacak.

Bu notların kaybolan doğası, yeni özelliği genellikle metin yerine fotoğraflar ve videolar etrafında dönen Instagram Hikâyeleri'nin metin tabanlı sürümü hâline getiriyor ancak kimileri için zamanında MSN'de kullandığımız özellik olarak da yorumlanabilir.

Tüm bu özelliklerde olduğu gibi Instagram'ın kullanıcı tabanının yeni metin notu özelliğini pratikte nasıl kullandığını görmek ilginç olacak. İnsanlar bunu pratik amaçlar için mi kullanacaklar, yoksa başka amaçlarla mı hep birlikte göreceğiz.