Instagram DM'ye Muhteşem Özellik Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan ve Facebook'un çatısı altında bulunan Instagram'a yepyeni özellik geliyor. Kısa bir süre önce Twitter'da kullanıma sunulan DM özelliği Instagram'a da geliyor.

Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Jane Manchun Wong, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Instagram'da DM'den gönderilen mesajlara ifade bırakma özelliğinini geleceğinin müjdesini verdi. Hatırlarsınız ki Twitter da bu özelliği geçtiğimiz günlerde yayına almıştı.

Şu anda test aşamasında olan mesaja ifade bırakma özelliğinin ne zaman yayına alınacağı bilinmezliğini korumakta. Facebook'un Teknik İletişim Müdürü yeni gelecek olan özelliği doğruladı. Instagram tarafından henüz yeni gelecek olan özellik hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Yeni gelecek olan özelliğin testlerin bitmesinin ardından kullanıcılar ile buluşmasını bekliyoruz.

Hemen aşağıdan Jane Manchun Wong'un atmış olduğu tweete göz atabilirsiniz.

Instagram is working on Reactions for Direct Messages



Currently, “non-employees can only see the ❤️ reaction”



Facebook’s Tech Comms Manager @alexvoica confirmed this unreleased feature and this is “something they’ve been testing for a few days” pic.twitter.com/EzVWfA6Doo