Instagram DM'lerine Yeni Özellikler Geliyor

Instagram, ana sayfanıza göz atarken sohbet etmeyi biraz daha kolaylaştırıyor. Uygulama, kullanıcıların ana sayfa ve DM arasında geçiş yapmadan gelen mesajlara hızlı bir şekilde yanıt vermelerini sağlayan yeni bir çoklu görev özelliği ekliyor.

Değişiklikle birlikte, ana sayfada gezinirken yeni sohbetler üst kısımda görünecek ve mesaja dokunarak yanıt verebileceksiniz. Uygulama, paylaşımları biraz daha hızlı hâle getirmek için bir kısayol da ekliyor. Kullanıcılar, kişi listesi arasında gezinmek yerine, paylaş düğmesini basılı tutarken kısayol olarak görünecek dört arkadaş belirleyebilir.

Uygulama aynı zamanda bir müzik paylaşım özelliği de ekliyor, böylece kullanıcılar Spotify, Apple Music ve Amazon Music ile şarkıların 30 saniyelik önizlemelerini kullanabilirler.

Instagram DM'leri Yeni Özelliklerine Kavuşuyor

Meta, Instagram ve Messenger'ı birleştirmeye başladığından beri, Instagram'ın uygulama içi sohbeti giderek daha fazla özellik alıyor ve Messenger'a daha çok benziyor. Artık DM'lerin üst kısmında Messenger'da olduğu gibi arkadaşlarınızdan hangilerinin şu anda çevrim içi olduğunu göreceğiniz yeni bir bölme olacak.

Instagram ayrıca Messenger'ın bu hafta başlarında gösterdiği güncellemeye benzer bir Slack vari @silent kısayolu ekliyor. Mesajlarınıza @silent eklemek, mesajınızın karşı tarafa bildirim gitmeden gönderilmesini sağlayacak. Instagram'ın gelecekte daha fazla "komut" kısayolunu benimsemeyi planlayıp planlamadığı ise belli değil. Ve son olarak, grup sohbetleri kendilerine ait bir anket özelliği kazanıyor, bu nedenle anketler artık yalnızca hikâyelerle sınırlı olmayacak.

Çoğu zaman olduğu gibi bu güncellemeler aynı anda her yerde mevcut olmayacak. Şirket yeni özelliklerin "küresel olarak şu anlık belirli ülkelerde mevcut" olduğunu söylüyor. Güncellemenin hangi ülkelere sunulacağı ve ne kadar süreceği ile ilgili ayrıntılı bir bilgi ise verilmedi.