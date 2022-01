Instagram Ekran Paylaşımı Özelliğine Kavuşuyor

Instagram, ekran paylaşımı özelliği üzerinde çalışıyor. Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre popüler görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması üzerinden görüntülü görüşme esnasında ekran paylaşımı yapılabilecek. Yeni özelliğe ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram, her geçen gün yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan platformun yeni bir özelliği test ettiği gün yüzüne çıktı.

2021'in en popüler Instagram gönderileri belli oldu. Her yıl Aralık ayında, yıl boyunca olan şeyler ve trendler toplanmaya başlar ve herkes nasıl bir yıl olduğu konusunda nostaljik ve düşünceli hale gelir ve bunlardan biri her zaman en çok beğenilen Instagram gönderileridir.

Tersine mühendislik uzmanı ve aynı zamanda bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi, görüntü tabalı sosyal medya platformunun üzerinde çalıştığı özelliği ortaya çıkardı ve Twitter hesabı üzerinden söz konusu özelliğe ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Paluzzi tarafından aktarılan bilgilere göre popüler sosyal medya hizmeti, ekran paylaşımı özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde görüntülü görüşme esnasında ekran paylaşımı yapabilecek.

Alessandro Paluzzi, yeni özelliği ilişkin bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsü, sosyal medya platformunun üzerinde çalıştığı özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.

#Instagram is working on the ability to share the screen during a video call 👀 pic.twitter.com/DSfJAvaPv9