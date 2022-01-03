Instagram Ekran Paylaşımı Özelliğine Kavuşuyor

Instagram, ekran paylaşımı özelliği üzerinde çalışıyor. Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre popüler görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması üzerinden görüntülü görüşme esnasında ekran paylaşımı yapılabilecek. Yeni özelliğe ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Instagram Ekran Paylaşımı Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram, her geçen gün yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan platformun yeni bir özelliği test ettiği gün yüzüne çıktı.

Tersine mühendislik uzmanı ve aynı zamanda bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi, görüntü tabalı sosyal medya platformunun üzerinde çalıştığı özelliği ortaya çıkardı ve Twitter hesabı üzerinden söz konusu özelliğe ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Paluzzi tarafından aktarılan bilgilere göre popüler sosyal medya hizmeti, ekran paylaşımı özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde görüntülü görüşme esnasında ekran paylaşımı yapabilecek.

Alessandro Paluzzi, yeni özelliği ilişkin bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsü, sosyal medya platformunun üzerinde çalıştığı özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.

#Instagram is working on the ability to share the screen during a video call 👀 pic.twitter.com/DSfJAvaPv9 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) December 31, 2021

Paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda görüntülü görüşme sırasında ekran paylaşımı seçeneğini seçtiğiniz takdirde cihazın kamerası otomatik olarak devre dışı kalacak ve cihazın ekranı aktif hale gelecek. Böylelikle görüşme yaptığınız kişi, cihazınızın ekranını görebilecek.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan görüntü tabanlı sosyal medya platformuna gelecek yeni özellik, görüntülü olarak kurulan iletişimleri daha eğlenceli hale getirebilir. Örneğin, görüntülü görüşme yaptığınız kişyie sosyal medyada gördüğünüz komik bir paylaşımı gösterebilirsiniz veya birlikte bir film izleyebilirsiniz.

Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek yeni özelliğin kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı açıklanmadı. Görünüşe göre yeni özellik şu anda test aşamasında. Dolayısıyla söz konusu özellik, test süreci başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra tüm kullanıcılara sunulacaktır.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram'ın ekran paylaşımı isimli yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyabilecek yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.