Instagram En Çok Beğenilen Paylaşımlar (2021)

2021'in en popüler Instagram gönderileri belli oldu. Her yıl Aralık ayında, yıl boyunca olan şeyler ve trendler toplanmaya başlar ve herkes nasıl bir yıl olduğu konusunda nostaljik ve düşünceli hale gelir ve bunlardan biri her zaman en çok beğenilen Instagram gönderileridir.

2021 Yılında Instagram'da En Çok Beğenilen Paylaşımları Listesi

Dünya nüfusunun yarısından fazlası (yaklaşık %57'si), birbirleri ile iletişim kurmak için bir tane de olsa sosyal medya sitesi kullanıyor. Bu devasa kullanıcı sayısına rağmen sosyal medyanın büyük çoğunluğunu Instagram oluşturuyor.

1) Cristiano Ronaldo

32 milyon beğeniyle ilk sırayı Cristiano Ronaldo, kendisi ve kız arkadaşı model Georgina Rodriguez'in ikiz bebek beklediklerini açıklayan paylaşımıyla aldı.

28 Ekim'de 382 milyon takipçisi olan futbolcu, hamileliği ortaya koyan sonucu gösterirken yatakta kendisinin ve Rodriguez'in bir selfie'sini paylaştı.

Manchester United yıldızının dört yaşında Eva Maria ve Mateo adında ikizi, dört yaşında Alana Martina isimli bir başka kızı ve Cristiano Jr. adında 11 yaşında bir oğlu var.

2) Ariana Grande

Listenin ikinci sırasında ise Ariana Grande'nin Dalton Gomez ile düğününden fotoğrafları paylaştığı gönderi yer alıyor.

26 Mayıs'ta şarkıcı, evdeki kutlamadan yeni kocasını öptüğünü ve özel Vera Wang elbisesiyle poz verdiğini gösteren bir dizi enstantane paylaştı. Paylaşım 26 milyondan fazla beğeni aldı.

3) Kylie Jenner

Kylie Jenner'ın erkek arkadaşı Travis Scott ile ikinci çocuk beklediğini açıklayan bir gönderi üçümcü sıraya yerleşti.

Reality TV yıldızının hamileliği aylardır spekülasyon konusu olmuştu. Ancak Jenner, Instagram'da yayınlanan ve haberi annesi Kris Jenner ile nasıl paylaştığını gösteren kısa bir videoda haberi kendisi doğruladı. Kızı Stormi, sonucun bir fotoğrafını göstererek bunu kutladı.

Video 153 milyondan fazla görüntüleme, 24 milyon fazla beğeni aldı.

4) Billie Ellish

Yılın dördüncü en popüler gönderisi, Mart ayında yeni sarı saç modelini ortaya çıkaran Billie Eilish'ten geldi. Daha önce esmer buklelere sahip olan müzisyen, platin sarısı saçlarıyla bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşım 23 milyondan fazla beğeni aldı.

6) Billie Ellish

Eilish'in gönderilerinden bir diğeri, British Vogue ile yaptığı fotoğraf çekiminden bir görüntü ile 6. sırada yer alarak ilk 10'a girdi.

Fotoğrafta Eilish, sarı bukleler şeklinde şekillendirilmiş saçları ile bej renkli bir pin-up kıyafeti içinde poz veriyor. Gönderi 22 milyondan fazla beğeni aldı.

Listenin devamında ise futbol yıldızı Lionel Messi'nin üç gönderisi bulunuyor. 5. sırada Messi'nin Ağustos ayında Paris Saint-Germain FC ile imzaladıktan sonraki ilk gönderisi, ardından Temmuz ayında Copa America kupasını elinde tuttuğu (7. sıra) ve Barcelona'dan ayrıldığını açıklayan bir gönderi paylaştığı bir basın toplantısı sırasında paylaşılan bir gönderi (8. sıra) listede boy gösterdi.