Instagram Engelleme Özelliğini Daha Kullanışlı Hale Getiriyor

Instagram gibi sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere birbirinden çeşitli uygulamalara gelecek özelliklere dair sızıntıları ile tanınan Alessandro Paluzzi, yeni Instagram engelleme özelliğini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı.

Bu paylaşılan ekran görüntüsüne göre Facebook'un alt kuruluşu olan Instagram'a yakın bir zamanda aynı anda birden fazla sosyal medya kullanıcısını engelleme özelliği gelebilir. Bu özellikle birlikte engellediğiniz herhangi bir kullanıcının oluşturmuş olabileceği yeni hesapları da engelleme olanağına sahip olabilirsiniz.

Görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması Instagram özellikle yeni tip koronavirüsle birlikte kullanıcıların daha çok ilgisini üzerinde toplamışken kendisini her geçen gün biraz daha geliştirme arzusu ile kullanıcıların sevebileceği özellikler geliştirmeye devam ediyor. Bunun son örneği, Instagram Reels olmuştu.

Reels, sosyal medya kullanıcılarının tıpkı TikTok'ta olduğu gibi kısa videolar oluşturmasına ve düzenlemesine, içinde yatan yaratıcılığı uyandırmalarına olanak sağlayan bir özellik olarak ortaya çıkmış ve kısa süre içinde birçok sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekmişti.

Instagram, Twitter gibi ağırlıklı olarak yazı tabanlı olan sosyal medya uygulamalarının aksine görüntünün ön planda yer aldığı bir platform olduğundan platformun TikTok'a dönmesini sağlayacak bir özellik de fazlasıyla ilgi çekici bir özellik olmuştu.

Sosyal medya platformu her ne kadar son zamanlarda daha çok Reels gibi eğlenceli özelliklere yoğunlaşmış olsa da Alessandro Paluzzi'nin duyurduğu özelliğe göre platform şimdi de kullanıcıların son zamanlarda yaygın olarak görülmeye başlanan bir soruna da değinmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntülerine göre sosyal medya kullanıcıları yeni özellikle beraber aynı anda birden fazla sosyal medya kullanıcısı engelleme olanağı elde edecek. Paluzzi ayrıca kullanıcıların bu özellik sayesinde herhangi bir kullanıcıyı engelleyebilmesinin yanı sıra engellenen kişinin oluşturmuş olabileceği yeni hesapları da engelleyebilecek.

#Instagram continues to work on the feature to block multiple people at once by adding the ability to block a user and any new accounts they might create 👀 pic.twitter.com/6UUFthoqK0