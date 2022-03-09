Instagram Etiketleri Artık Kullanıcılara Daha Fazla Bilgi Verecek

Tüm dünyada milyonlarca abonesi bulunan sosyal medya platformu Instagram, yeni güncellemesi ile kişi etiketlerinin kapsamını genişletti. Yeni etiketleme seçeneğinde, kreatif bir projede görev alan kişilerin isimleri, projedeki rolleri ile birlikte etiketlerde yerini alacak. Örneğin; bir fotoğrafı çeken kişi fotoğrafa etiketlendiğinde alt bilgi olarak ‘Fotoğrafçı’ seçeneği de görünecek.

Instagram Etiketleri Kullanıcılara Daha Fazla Bilgi Verecek

Twitter’ın yeni getirdiği genişletilmiş fotoğraf etiketleri, içeriğin hazırlanmasında görev alan herkesin üstlendikleri roller hakkında kullanıcıya bilgi verecek. Böylece, etiketlenen kişiler yaptıkları işler bakımından daha fazla kişiye ulaşabilecek.

Instagram’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

‘Siyah ve yeterli seviyede temsil edilmemiş içerik yaratıcıları için katkıda bulundukları işlerde kendilerinden bahsedilmesi büyük önem taşıyor. Bu onların içerik yaratıcı olarak kariyer yapmasına yardımcı oluyor. Bir taraftan ‘kültürel iç etme’ ile mücadele ederken, bir taraftan da kültürün arkasındaki itici gücü göstermeyi amaçlıyoruz.’

Şirkete göre, genişletilmiş etiketler fark edilmeyen veya kendisinden bahsedilmeyen sahne arkası kahramanları daha iyi tanımaya yardımcı olacak.

Instagram, yeni etiketleri ise bazı içerik oluşturucularının da işini kolaylaştıracak gibi görünüyor. Kimi içerik oluşturucuları, daha önceden paylaşımlarının açıklama kısmında katkıda bulunan kişilerden bahsediyordu. Bu özellikle artık buna gerek kalmayacak.

Instagram’ın yeni aracından faydalanmak için etiketleme işlemi sırasında ‘profil kategorisini göster’ seçeneğine dokunmak gerekiyor. Ardından kullanıcıların rolleri etiketin altına eklenebilecek.