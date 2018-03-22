Instagram Etkileşiminizi Yeni Özellikle Arttırın!

Instagram'ın linklere olan garezini bir türlü anlayamadık. Yahu bırak rahat rahat atalım şu linkleri ne diye destek vermezsin ki?

Aslında sebebi basit tabii. Paragöz Zuck, bedava reklamdan fena kıl kapıyor, Facebook'un her geçen gün öldüğü günümüzde, elindeki en büyük kaynağın Instagram olduğunun da farkında. İşte tam olarak bu yüzden, Instagram güncellemelerinde yine bir gıdımlık yenilikle karşımızda. Ne yazık ki linklerini hala yalnızca 'internet sitesi' sekmesine koyabiliyoruz ancak artık hesabınızla alakalı hashtag ve bağlantılı hesaplara 'Bio'muzda yer verebileceğiz.

E pek tabi Tamindir durur mu? Yapıştırmış bağlantı ve hashtagleri!

Şimdi pek sevgili okurlarımız, "Zaten Bio'muza hashtag yazabiliyorduk." falan diyebilirsiniz ancak Instagram bize yönlendirme izni vermiyordu. Yani örneğin, kişisel hesabınızda şirketinizin hesabını belirtemiyordunuz. Ya da yalnızca tek bir linkin çalıştığı 'internet sitesi' sekmesinde hesabın linkini koyabiliyordunuz.

Yine aynı şekilde sayfanızı tanımlayan hashtag'leri kullanarak benzer zevkleri olan diğer kullanıcıları profilinize çekebilirsiniz. Kim bilir belki böylelikle bu tip hesapları direkt olarak takip etmek yerine, sadece hashtagleri takip eder böylelikle de 'takip edilenler' sayısını azaltmış olabiliriz.