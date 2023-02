Instagram, Facebook ve Messenger'a Yeni Özellik: Yayın Kanalları

Meta, Telegram'da var olan özelliklerinden birini daha Instagram'a uyarlama çalışmalarına başladı. Mark Zuckerberg, uygulamaya tek yönlü mesajlaşma yapılabilen "Yayın Kanalları" özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellik şu an için sadece sayılı içerik oluşturucusu tarafından test ediliyor.

Mark Zuckerberg, özelliği "Meta Channels" adında bir yayın kanalı açarak tanıttı. İçerik üreticileri aynı şekilde bir kanal açarak burada yazı, görsel, anket gibi paylaşımlar yapılabiliyor. Bu özellik tıpkı Telegram'daki grup ile benzer nitelikleri taşıyor.

Aradaki en büyük fark kanalda yer alan takipçiler sadece emoji ile tepki vermek veya anketlere oy vermek gibi geri dönüşlerde bulunabiliyor. Yayın kanalında sadece içerik üreticisi mesaj yazabiliyor.

İçerik üreticileri takipçilerini kanala çekebilmek için hikaye ve link paylaşımı yapabiliyor. Tek seferlik olmak üzere ilk paylaşımda tüm takipçilere bildirim iletiliyor. Daveti kabul eden takipçiler direkt kanala katılmış oluyor. Sonrasında kanaldan çıkılabiliyor veya bildirimler sessize alınabiliyor.

Özellik şu an ABD'de belirli fenomenler tarafından test ediliyor. Yakın zamanda tüm dünyadaki kullanıcılarda aktif olması beklenen özelliği sosyal medya fenomeni Hammod On denedi ve görsel paylaştı.

