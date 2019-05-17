Instagram Fenomeni Beğeni İçin 200 Yıllık Heykeli Kırdı

Instagram fenomenlerinin yaptığı utanç dolu davranışlara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olay Varşovadaki Swiss Valley Park’ta gerçekleşti. Instagram fenomeni olan Julia Slonska, beğeni sayısını arttırmak için tarihi bir esere zarar vermekten çekinmedi.

Sosyal medya fenomenlerinin çok daha fazla beğeni almak için birbirinden ilginç yöntemler denediğini hepimiz biliyoruz. Çoğu zaman bu yöntemler geniş bir kitle tarafından oldukça saçma görülüyor. Hem beğeni sayısını hem de takipçi sayısını arttırmak isteyen bu fenomen, birçok kişiyi kızdıracak videolar çekti.

Instagram fenomeni her yerden tepki aldı

Çevresi tarafından büyük bir eleştiri alan bu genç fenomen, Facebook hesabını da kapatmak zorunda kaldı. Kendisinin sürekli olarak eleştirilmesi ve beğeni sayısının düşmesi nedeniyle bu genç fenomen açıklama yaptı.

Açıklamasında çok pişman olduğunu ve bu olayların hiçbir şekilde gerçekleşmemesi gerektiğini ifade eden genç, bununla yakayı kurtaramadı. Polonya'nın ilk online bankası mbank, şimdiye kadar reklamları için işbirliği yaptıkları Slonska ile bütün çalışma faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Banka tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hareketin desteklenmediği ve bundan sonraki reklam kampanyalarında da bu fenomen ile çalışmayacakları ifade ediliyordu.

200 yıllık bir tarihi eserin burun kısmını kırmaktan çekinmeyen bu sosyal medya fenomeni için ceza talebinde bulunuldu. Sosyal medya fenomenlerinin beğeni sayılarını artırmak için başvurdukları yöntemler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.