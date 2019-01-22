Instagram Fenomeni Dağcı Gigi Wu Donarak Hayatını Kaybetti

Tayvanlı sosyal medya fenomeni dağcı Gigi Wu, bikini ile dağa tırmandığından dolayı bir hayli konuşulur hale gelmişti. Ancak genç dağcının Tayvan'ın en yüksek dağına çıkarken düştüğü ve sıkıştığı yerde donarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni olarak bikinili dağcı adıyla da tanınan Tayvanlı Gigi Wu'nun en sevdiği şey Tayvan'daki dağlara yalnızca bikini giyerek çıkmaktı. Çıktığı dağlarda çektiği fotoğraflarla herkesi şaşkına çeviren 36 yaşındaki kadın, 10 gün önce Tayvan'ın en yüksek dağı Yushan Dağı’na çıkmayı hedefliyordu.

Yanına kimseyi almadan Yushan Dağı'nı tırmanan Gigi Wu'nun yardım sinyali 2 gün önce geldi. Olay hakkında araştırma başlatan Tayvan polisi, Wu'nun dağ geçidinden düştüğü ve sıkıştığı noktadan yaraları nedeniyle çıkamadığını belirtti. 28 saat boyunca yardım bekleyen macerasever kadının donarak öldüğü bilgisi paylaşıldı.

2018 yılında yaptığı bir röportajda Tayvan'ın en büyük dağına çıkmayı çok istediğini ifade eden Gigi Wu, bu fikri arkadaşıyla girdiği iddia sonrasında edindiğini de söylemişti. Ancak hedefine ulaşamayan Wu için ailesi tarafından bir anı hesabı açıldı ve sosyal medya hesaplarının silindiği dile getirildi.