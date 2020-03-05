Instagram Fenomeni Partisinde 3 Ölü, 7 Yaralı

25 kilogram kuru buzu kapalı havuza boşaltarak duman şovu yapmak isteyen Rus Instagram fenomeni, doğum günü partisine katılan 3 kişinin ölümüne, 7 kişinin ise ağır yaralanmasına sebep olarak, son zamanlardaki en aptalca girişimin altına imza attı.

Moscow Times isimli haber sitesinin aktardığı bilgilerde, geçtiğimiz günlerde Rusya'da gerçekleşen akıl almaz olayın ayrıntılarına yer verildi. Instagram üzerinde 1,6 milyon takipçisi bulunan Ekaterina Didenko 29'uncu yaş gününü kutlamak için doğum günü partisi organize etmişti. Partiyi daha etkileyici yapmak için evin içerisinde bulunan havuza kuru buz dökme fikri ise fenomenin kocasının aklına gelmişti. 32 yaşındaki Valentin Didenko, havuzun içerisine 25 kilogram kuzu buz dökerek, ortaya etkileyici bir duman şovu çıkarmayı denedi.

Hemen aşağıda görebileceğiniz videoda, kuru buzun suyla buluşmasının ardından ortaya çıkan görüntüleri izleyebilirsiniz. Aslına bakarsanız Valentin istediği sonucu almayı başardı; ancak bilimsizlik tam da burada devreye girdi.

Karbondioksit zehire dönüştü

Ellerinde tuttukları aslında dondurulmuş karbondioksitti. Kuru buz oda sıcaklığında süblimleşerek CO2 yani karbondioksit oluyordu. Kuru buzun suyla buluşması ise süblimleşme hızını daha da hızlandırıyor ve karbondioksit anında ortaya çıkıyordu. Genellikle özel efekt uzmanları ya da fotoğrafçılar tarafından sis oluşturma adına kullanılan bu teknik aslında oldukça tehlikeliydi. Ortama gereğinden fazla karbondioksit verildiğinde, tahmin edeceğiniz üzere soluyacak oksijen kalmıyordu.

Kapalı ortamlarda çok fazla karbondioksit gazı salınırsa, hava ansızın zehire dönüşüyordu. Kısaca Instragram fenomeninin kocası, aslında yapay bir soba zehirlenmesi yaratmayı başardı. Geçtiğimiz Cuma günü bilinçsiz kullanıcıların elinde kuru buz da tam olarak zehre dönüşmüştü.

Fenomen partisinde 3 ölü

Buzun havuza dökülmesinin hemen ardından ortamda bulunanlar teker teker bayılmaya başladılar. Partiye katılanlardan 25 yaşındaki Natalia Monakova ve Yuri Alferov olay yerinde hayatlarını kaybetmişlerdi.

Instagram fenomeninin kocası Valentin Didenko'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi ise bir süre sonra hastaneye zehirlenme ve kimyasal yanık şikayetleriyle başvurdular. 32 yaşındaki Valentin Didenko, hastanede hayatını kaybetti. Partide zehirlenen 4 kişinin ise hala tedavi görmeye devam ettikleri dile getirildi.

Konunun uzmanları ise şu yorumlarda bulundular: "Kuru buz her zaman sanayi tipi eldivenlerle ya da maşalarla tutulmalı, iyi havanlandırmayan yerlerde kullanılmamalıdır. Normal, nefes alabilen hava yaklaşık% 78 azot,% 21 oksijen ve sadece% 0.035 karbondioksitten oluşur, ancak havadaki CO2 seviyesi% 0.5'e kadar ulaştığında tehlikeli olabilir."