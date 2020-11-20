Instagram Fenomenlere Özel Gelir Kapısı Aralıyor!

Görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması Instagram, içerik oluşturucularını sevindirecek bir kazanç sistemi oluşturmaya hazırlanıyor. Sosyal medya platformunun güvenilir bir haber ve bilgi kaynağı olarak ortaya çıkmasını sağlamak için başlatılacak programa Instagram fenomenlerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Instagram Fenomenlerine Yeni Para Kazanma Sistemi Sunuyor

Instagram kısa bir süre önce sosyal medya platformu üzerinden yayın yaparak aktif kullanıcı sayısını yüksek tutan içerik oluşturucularının içeriklerinden para kazanmasına yardımcı olacak yeni bir özelliği test etmeye başlamıştı. Rozetler olarak adlandırılan bu özelliğin amacı ise Instagram’da belirli bir kitlenin öncüsü olan ve onlara yön veren influencerların takipçilerin yayın sırasında yaptığı yorumları öne çıkarmaktı. Influencer tarafından verilen rozetler sayesinde yayıncının önüne öncelikli olarak o kişi veya kişilerin yorumları çıkıyordu.

Instagram’ın fenomenlere sunmuş olduğu imkanlar şu anda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yüksek takipçili kişiler tarafından test edilen rozetler özelliği ile sınırlı değildi. Instagram içerik oluşturucularına para kazandıracak özelliğin bu yılın ikinci yarısında kullanıma sunulmasında karar kılmıştı fakat bu özellik bilinmeyen bir nedenden ötürü daha ileri bir tarihe ertelenmişti.

Instagram, gelirlerini içerik oluşturucularıyla paylaşmasını sağlayacak olan bu özelliğin test programına birkaç içerik oluşturucusunun dahil olmasını istiyor ve bu programda IGTV reklamları ele alınacak. Bunun son örneği geçen hafta duyurulan “BuzzFeed's Show Off” isimli IGTV projesi olmuştu.

Paylaşılan bilgilere göre Instagram hâlâ içerik oluşturucularının nasıl para kazanacağı bir sistem oluşturacağını düşünüyor çünkü sosyal medya platformundaki influencer tabanı genel olarak bakıldığında çok fazla görünüyor. Bu nedenle sosyal medya platformunun tıpkı YouTube gibi büyük bir gelir programını nasıl hayata geçireceğini bulması tahmin edilenden biraz daha zaman alabilir.

Paylaşılan bilgiler doğru ise sosyal medya platformu, IGTV videosu hazırlayacak içerik oluşturucularıyla reklam gelirinin yaklaşık %55’ini paylaşacak ve Instagram’da geleneksel para kazanma yöntemi ürün satma veya tanıtmayla birlikte içerik oluşturucuları ekstra bir gelir kapısını daha aralama şansına sahip olacak.

Instagram, yeni araçlar sunmak ve kullanıcıların ilgisini çekecek içerikler oluşturmak için içerik oluşturucuları ile gece gündüz çalışan bir ekibe sahip olsa da IGTV gibi ayrı bir sekme daha getirmeyi planlamıyor. Dolayısıyla sosyal medya platformunun gelirlerini içerik oluşturucularıyla paylaşacağı yer muhtemelen IGTV olacaktır.