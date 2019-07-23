Instagram Fenomenleri Beğeni İçin Zehirli Göle Atlıyor

Son dönemlerde Instagram fenomenlerinin beğeni için yapmadığı neredeyse hiçbir şey kalmadı. Sırf bu nedenden dolayı Instagram platformundaki beğeni butonlarının gizlenmesi ile ilgili çalışmalar yürütüldü. Ancak yine de fenomenlerin beğeni için çok riskli aktiviteler yapmaları bir türlü engellenemiyor.

Bundan kısa bir süre önce Instagram fenomenlerinden bir tanesi tarihi bir heykelin burnunu çekiçle kırmıştı. Yaptığı bu davranış daha çok beğeni ve takipçi elde etmek içindi. En çılgınca aktivite elbette bu değil. İspanya'daki Monte Neme adlı bir gölde yüzerken fotoğraf çektiren Instagram fenomenleri, şu an için en çok ilgi çekenler arasında yer alıyor.

Instagram fenomenleri canlarını hiçe sayıyor

Tungsten madenine bağlı, terk edilmiş bir taş ocağında bulunan gölün içerisinde çok fazla toksit madde bulunuyor. Bu maddeler özellikle de vücutta yoğun kızarıklık oluşturması ile biliniyor. Fenomenler göle girdikten hemen sonra vücutlarında kızarıklık ve kaşıntının başladığını ifade etti.

Bazı Instagram fenomenlerinde ise durum çok daha ağırdı. Göle girdikten sonra suyun bir kısmını yutan bu kişiler, midelerindeki aşırı toksit birikmesinden dolayı hastanelik oldular. Yoğun kusma belirtilerinin de yer aldığı rahatsızlıklar tamamen göl suyundan kaynaklı.

Her ne kadar sizler beğeni için böyle risklerin alınmasını gereksiz buluyor olsanız bile, bu fenomenler neredeyse her şeyi yapabilecek potansiyele sahip. Çernobil dizisinden sonra Çernobil kentine giden bu kişiler, bakalım bu sefer nereyi hedef alacak.