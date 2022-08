Instagram Fotoğraf Boyutunu Değiştiriyor

Instagram tartışmalar içeren tasarım değişikliğini durdurmuş olabilir ancak bu, şirketin tam ekran içeriğe odaklanmayı bırakmayı planladığı anlamına gelmiyor. CEO Adam Mosseri, bugün haftalık Ask Me Everything programında Instagram'ın ultra uzun 9:16 fotoğraflarını "bir veya iki hafta içinde" test etmeye başlayacağını doğruladı.

Mosseri konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Uzun videolarınız olabiliyordu ancak uzun fotoğraflarınızı paylaşamıyordunuz. Bu yüzden ikisine de eşit davranmamız ve imkân sağlamamız gerektiğini düşündük."

Instagram Fotoğraflarda Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor

Şu anda Instagram, kırpılmış dikey görüntüleri görüntülerken 4:5 civarında bir görüntü formatı kullanıyor ancak daha ince, daha uzun 9:16 fotoğraflar için destek sunmak, uygulamanın akışında gezinirken tüm ekranı doldurmalarına yardımcı olacak.

Instagram'ın TikTok benzeri yeniden tasarımı, bazı fotoğrafçılar tarafından tüm fotoğrafları garip bir şekilde 9:16 karede göstermeye zorlaması nedeniyle eleştirildi. Yeni ana sayfa, yazıların daha kolay okunması için yazıların altına okunabilir filigran da ekledi ancak bu, fotoğrafçıların çalışmalarının orijinal görünümünü bozması nedeniyle sevilmedi.

Peki siz Instagram'ın bu yeni kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Mevcut Instagram görünümünü beğeniyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.